Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Fernanda (41 años, Punta Hermosa). Estimada doctorcita, estoy demasiado dolida por todo lo que me está pasando. De nuevo, entregué todo de mí y me fallaron. Espero poder consolarme con sus sabios consejos porque, en serio, los necesito.

Le cuento que estaba viviendo un romance muy apasionado con Juan Carlos, un muchacho 11 años menor que yo. A mí el tema de las edades nunca me ha importado, pero creo que lo que me pasa es el resultado de eso. No debí meterme con alguien tan joven e inmaduro.

Cuando estábamos a punto de cumplir seis meses de relación, Juanca me pidió matrimonio. No le voy a negar que me emocioné mucho. Creí que por fin ya no sería la tía solterona de mi familia. Sin embargo, luego de ese hermoso suceso, él empezó a mostrarse muy distante.

Definitivamente, la llegada del anillo malogró por completo el cuento de hadas que teníamos. Intenté de varias formas salvar nuestro romance, pero no pude. No podía remar sola.

Un día, él se acercó a mi casa y me pidió tiempo. “Tengo que pensar algunas cosas y necesito estar solo unas semanas, sin hablar contigo”, me dijo sin titubear. Acepté, pero grande fue mi sorpresa cuando luego de una semana me enteré por redes sociales de que ya estaba con otra. No había manera de que me lo niegue porque lo etiquetaron en fotos donde aparecía besándose con una morena.

Lo busco, pero me ignora. De verdad lo amo y quisiera recuperarlo, pero no sé si sea bueno para mí. Doctora, ¿qué hago?

OJO AL CONSEJO

Querida Fernanda, asumo que ya te habías imaginado una vida con él, pero no todo sale como se planea. Él no es para ti y, por lo que me cuentas, ya no quiere estar a tu lado. No intentes buscar respuestas y acepta lo que está pasando para seguir adelante. Deja de buscarlo y enfoca esas fuerzas en reconstruirte como mujer. Saldrás de esta. Suerte.