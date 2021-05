Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Adelaida (35 años, Chorrillos). Doctora, no me arrepiento de haber tenido a mis dos hijos a una corta edad, Sebastián y Valentina son mi vida entera. Yo los saqué adelante sola porque su padre nos abandonó hace siete años para largarse con su amante. Comida, educación, un techo donde vivir y amor jamás les faltó; sin embargo, pese a la compañía de mis ángeles, hay noches en las que me siento muy sola.

Desde que mi exmarido me dejó, yo jamás busqué el amor de un hombre. Me concentré únicamente en cuidar a mis hijos, quienes para ese entonces tenían 4 y 8 años, respectivamente. Eran muy pequeños aún como para ver a su madre en brazos de otro hombre. Pero ahora que ellos ya están más grandecitos, quiero darme la oportunidad de volver a amar. El problema es que me “chotean” por ser madre soltera.

Cuando salgo a citas todo parece ir bien hasta que menciono que tengo dos hijos adolescentes. ¡Las caras que ponen, doctora! Se sorprenden y actúan como si hubiera dicho la peor de las noticias. Luego, jamás he recibido una sola llamada o mensaje. Simplemente los hombres se esfuman, incluso uno llegó a bloquearme de sus redes sociales.

Yo no entiendo cuál es la razón de sus miedos. Dinero no me falta, ni tampoco estoy buscando un padre para mis hijos. Lo único que anhelo es sentirme amada, respetada y acompañada por alguien que me quiera. ¿Es mucho pedir, señora Moro? No quiero pasar el resto de mis días sola. Aconséjeme.

Querida Adelaida, me alegra que te hayas dado la oportunidad de volver a amar. Te aseguro que pronto encontrarás al hombre indicado para ti, solo ten paciencia. Recuerda que lo bueno siempre se hace esperar. Además, no todos los hombres son iguales.

Mientras tanto, rodéate del amor de tus hijos, amigos y familiares. Te deseo un feliz Día de la Madre.