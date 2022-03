Magaly Moro

Christian (27 años, La Perla). Señora Magaly, estoy triste y confundido.

Siempre he sido muy atento con mi enamorada Beatriz, nunca he tenido problemas para complacerla en sus gustos, cada vez que me pedía que le regale algún artículo, lo hacía sin pensar en el precio, lo único que me interesaba era verla feliz.

Tenemos dos años de relación y, durante ese tiempo, mi confianza hacia ella se fortaleció, por lo que dejaba mis documentos personales en su casa y le decía cuáles eran mis claves del celular y de las tarjetas de banco.

Sin embargo, ese fue mi gran error: confiar demasiado. Hace una semana me quedé a dormir con ella en su departamento. Estuvimos bebiendo licor en la casa de unos vecinos amigos y se me subió el alcohol. Al día siguiente, cuando ya estaba en mis cinco sentidos, traté de hacer una transacción con una de mis tarjetas y me di cuenta que alguien había retirado 500 soles.

Inmediatamente, llamé a Beatriz para preguntarle si ella había hecho algún retiro de dinero y me lo negó, me dijo que me hubiera avisado y que seguramente fui yo quien lo hizo porque cuando estaba mareado fui al cajero del grifo que está cerca de la casa de sus vecinos.

Lo que me respondió parecía coherente; sin embargo, hace tres días llegué de sorpresa a la casa de mi chica. Como tengo las llaves, entré a su cuarto y me di con la sorpresa de que se había comprado un televisor de 500 soles. Vi el recibo.

No he hablado con ella sobre el artefacto, pero estoy casi seguro de que me robó dinero de la tarjeta. ¿Qué hago en esta situación?

Ojo al consejo

Estimado Christian, necesitas hablar con Beatriz cuanto antes, la duda te debe estar torturando y eso no está bien, solo sabrás la verdad si hablas con ella. Tal vez es solo una casualidad que el artefacto cueste esa cantidad. También ten en cuenta que tu enamorada se puede ofender, por lo que te aconsejo que le pidas un poco de comprensión. Suerte.