Héctor (33, Carabayllo). Doctora Moro, lo que le voy a contar parece sacado de una película de comedia, pero es mi triste realidad: Alessia, mi novia, me trata como si fuera un bebé.

Hace 7 meses le pedí formalmente a Ale que sea mi pareja, estuvimos saliendo por unos meses hasta que un día me di cuenta que sentía cosas muy profundas por ella, entonces me animé a dar el siguiente paso.

Lo que más me gustaba de Ale es que era una mujer cariñosa y tierna, pero jamás imaginé que su ternura me hostigara. Resulta que desde que somos pareja, cambió mucho su forma de ser y se volvió extremadamente afectuosa, pero eso no es lo que más me molesta, sino que tiene la particularidad de tratarme como un bebé.

“Bebechito”, “mi amolchito”, “cuchi cuchi de mami” son las frases que utiliza a menudo. Aunque la palabra que más me irrita es “Mi Hetochito”, en lugar de decir Héctor. Cuando estamos en el plano íntimo, hace referencias tontas de que yo “quiero teta” y no sabe cuánto me incomoda. Hasta a veces quiere que me acueste en sus brazos para arrullarme y hacerme dormir cantando una canción de cuna. Creo que está loca.

Señora Moro, fuera de esta conducta, Ale es una mujer inteligente, trabajadora, cocina rico, es muy guapa. En conclusión, sino fuera por ese lenguaje ridículo que adopta, siento que es la mujer de mi vida. No sé cómo decirle que detesto que me hable de ese modo. Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Querido Héctor, simplemente tienes que sincerarte con Alessia. Con mucha sutileza exprésale que te encanta que sea cariñosa, pero que está exagerando con el trato de bebé, que no lo disfrutas. Para que la situación no se vuelva tensa, también puedes preguntarle si hay algo de ti que le incomode y así conversar con tranquilidad. Suerte.