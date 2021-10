Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Brenda (28 años, Cercado de Lima) Querida doctora Moro, me avergüenza contar mi historia por este medio pero necesito el sabio consejo de una mujer experimentada para poder dejar atrás este capítulo de mi vida.

Hace 10 años me enamoré de Pablo, un joven alto e inteligente que fue mi compañero en la etapa universitaria. Desde que nos conocimos, me atrajo mucho. Creo que su porte y su vestimenta me cautivaron. Era muy diferente a mí. Yo era súper inocente y él se veía tan rudo con sus chaquetas de cuero negras.

Nos hicimos amigos y luego de 6 meses de amistad, Pablo me pidió para estar. Al inicio no quería porque valoraba nuestra relación amical, pero me gustaba mucho y quise arriesgar. Estuvimos por tres meses y durante ese tiempo solo quería que salgamos con mi amiga Daniela y cuando le decía que ella no podía, Pablo me cancelaba la cita. Nunca sospeché nada.

Un día me llamó y me terminó sin darme una razón. Hace un par de semanas, mi amiga me contó que Pablo le estaba coqueteando en Instagram. Pero eso no fue todo. Dani también me contó que mi ex le había dicho que solo estuvo conmigo para llegar hacia ella.

“Sabía que tú eras muy difícil de conquistar así que preferí conocerte primero estando con Brenda”, decía en el mensaje que me reenvió mi amiga. Obviamente ella lo rechazó. Doctora, eso me decepcionó tanto y me ha dado ganas de escribirle y reclamarle por lo que ha dicho, pero no sé si sea oportuno. Me duele porque de verdad lo amé. ¿Qué hago?

OJO AL CONSEJO

Querida Brenda, considero que realmente debes dejar esto en el pasado. Si tu amiga ya dejó las cosas claras con Pablo entonces no te atormentes con eso. No hagas que eso afecte tu presente y tu futuro. Menos mal salió de tu vida y ya no dejes que vuelva a entrar.

Recomiendo que te concentres mejor en otras cosas que te sumen. Te deseo mucha suerte.