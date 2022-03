Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Adriana (39 años. Pueblo Libre). Doctora Moro, acabo de cumplir 40 años y los recibí con una verdad muy dolorosa: no le intereso en lo absoluto a la persona con la que salgo hace un año, a quien ni siquiera puedo llamar pareja porque solo somos “casi algo”. No sabe lo mal que la pasé el día de mi cumple por culpa de este sujeto inmaduro, aunque la verdad es que la única culpable aquí soy yo.

Fabrizio es el nombre del susodicho, un hombre de 46 años con aires de chibolo. Nosotros empezamos a salir hace un año, luego de conocernos a través de una aplicación de citas. No voy a negar, es muy atractivo, quizás por eso me ha tenido encandilada todo este tiempo, pero por lo demás, es muy infantil.

Doctora, pese a todo lo mencionado, jamás pensé que él llegaría a tal nivel de desinterés como para olvidarse de mi cumpleaños. Incluso, el día de mi onomástico me pidió un favor. Al principio, pensé que se trataba de una broma y que me tenía preparada una sorpresa, pero fui una ilusa total.

Para colmo de males, luego de reclamarle, me dijo que era una dramática y que le bajara a mi intensidad. “Ya relájate. ¿Dime qué tengo que hacer para que olvides este rollo?” respondió ofuscado. O sea, no fue capaz ni de pedirme disculpas y todavía se molestó.

A mí me gusta mucho, pero no merezco ese trato. Sin embargo, hasta ahora no he sido capaz de tomar una decisión porque, aunque suene tonto, aún tengo la esperanza de que en algún momento podamos formalizar. ¿Qué hago, señora Moro? Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Querida Adriana, es momento de que abras los ojos. Entiendo que Fabrizio te pueda atraer mucho físicamente, pero para iniciar una relación es importante que tomes en cuenta otros aspectos, especialmente cómo te trata. Como dicen, la belleza se acaba y, al final, predomina la calidad del ser humano.

Toma la llegada de tus 40 como una nueva etapa y empieza de nuevo. Tienes una vida por delante. Suerte.