Claudia (37 años, Surquillo). Doctora Magaly, necesito un consejo. Hace 3 años conocí al hombre de mi vida en una reunión de fin de año que organizaron mis amigas. Julio me conquistó porque es un gran bailarín, es muy apuesto y sabe cómo tratar a una mujer. Nunca logré ver en su personalidad nada negativo, como toda pareja hemos tenido discusiones sobre asuntos sin importancia, pero nada que despertara en mí el deseo de irme.

Hace poco alquilamos un departamento juntos, queda cerca a nuestras oficinas y ambos pensamos que sería lindo conocernos más para dar el siguiente paso en nuestra relación. En la intimidad no tengo ningún reclamo, congeniamos muy bien, pero desde hace una semana que él ha empezado a criticarme sin reparos.

Primero, comenzó a pedirme que cambiara mi vestimenta para ir al trabajo, porque no quería que los hombres me vieran. Pensé que solo estaba celoso y tomé su consejo. Sin embargo, estos días hemos discutido por mis horas de llegada del trabajo y hasta me tiene impedida de salir con mis amigas.

Mi novio me dice que me quiere solo para él, no me deja llevar trabajo a casa porque asegura que no le presto atención. Esta situación me frustra, siento que ha encarcelado mi corazón. Nunca pensé que sería tan controlador conmigo y, a pesar de que lo amo, no me atrevo a terminar mi relación por algo que puede solucionarse. ¿Qué hago?

OJO AL CONSEJO

Estimada Claudia, no peques de inocente. A pesar de que Julio te enamoró con su mejor faceta, este tipo de comportamientos son tóxicos y no debes dejar que sigan sucediendo. Habla con él de inmediato y exprésale tu sentir. Si no notas una respuesta positiva, sal de esa relación. Un hombre obsesivo no es la pareja ideal, busca a alguien que respete tu libertad.