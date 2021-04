Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Adán (36, Callao). Doctora, por favor, ayúdeme a recuperar mi paz mental, se lo ruego. Desde que empecé mi relación con Aurora, hace 6 meses, siento que ya no soy el mismo hombre de antes, tranquilo y feliz.

Señora Moro, mi enamorada es una buena muchacha, estudiosa, trabajadora, inteligente y hasta graciosa, pero tiene un gran defecto: se estresa por todo. Yo sé que estamos viviendo una pandemia y eso nos afecta emocionalmente, no obstante, por esta misma razón debemos tratar de guardar la calma y no perder los papeles tan rápido. Sin embargo, Auro hace exactamente lo contrario.

Yo me caracterizo por ser una persona que no se altera con facilidad; no soy un despreocupado, solo trato de manejar mis cosas con paciencia, sin presiones. Lastimosamente, mi pareja se estresa hasta cuando el perro no hace sus necesidades en su horario. Es muy cuadriculada.

En tan solo un día, mi chica es capaz de sufrir 4 o 5 cuadros de estrés. Si se despierta y no la saludaron sus compañeras, ya está estresada y piensa que la van a sacar del trabajo. Si el pantalón le ajusta un poco ya siente que está gorda, que se enfermará pronto y hasta se estresa pensando que no podrá aguantar una dieta, cuando ni siquiera la ha empezado. Simplemente es increíble. Lo peor de todo es que cree que yo debería soportar todas sus preocupaciones innecesarias.

Últimamente, hablo muy poco con ella. La amo, pero no hay ocasión en la que podamos conversar sin que me diga “estoy súper estresada”. ¿Qué hago, doctora? ¿Termino con ella? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Querido Adán, lo único que debes hacer es sincerarte con Aurora y decirle todo lo que piensas. Exprésale que la amas, pero que su facilidad para estresarse está afectando la relación y también a ti.

Con mucha sutileza, sugiérele que reciba ayuda psicológica. Quizá necesita algunas herramientas para aprender a controlar su ansiedad ante ciertas situaciones. Tenle paciencia. Suerte.