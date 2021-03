Magaly Moro

Brunella (25 años, San Juan de Lurigancho). Estimada doctorcita, quisiera aprovechar este medio para contarle mi historia con Raúl Martín. Él es un chico noble, protector, inteligente, interesante y, sobre todo, muy amoroso.

En los 350 días que llevábamos juntos, nunca me sentí abandonada. No me quejo de ese aspecto. Sin embargo, sentía que a veces exageraba con su amor, ya que no quería despegarse de mí y, cuando lo hacía, me mandaba mensajes a cada rato.

Debo reconocer que al inicio no me fastidiaba, al contrario, me pareció tierno, pero con el pasar del tiempo me empezó a incomodar esta situación. Doctora, pude aguantar un tiempo más, pero lo que pasó la semana pasada me sacó de mis casillas.

Hace una semana estaba de visita en casa de una amiga de la universidad, a quien no veía desde que inició la pandemia. Le dije a mi enamorado que iba a estar ocupada y que lo llamaría al llegar a casa. No obstante, desde que llegué al departamento de mi amiga, me empezó a llamar y a mandar mensajes sin parar. Traté de explicarle que quería pasar un tiempo sin interrupciones, pero no entendía. Tuve que bloquearlo de todas mis redes sociales y de mi línea de teléfono para tener algo de paz. Pasaron 20 minutos y recibí una notificación de mi banca móvil con un depósito de su parte en donde escribió en la descripción: “Claramente no te intereso, ¿considero esto como el fin de nuestra relación?”. Desde entonces, no hablamos, ¿cree que le deba escribir? Aconséjeme.

Ojo al consejo

Querida Bru, primero debes analizar tus sentimientos, saber si lo quieres en tu vida. Si estás realmente enamorada de él, escríbele y traten de solucionar estas diferencias a través de la comunicación. No obstante, si desean continuar, es muy importante que aclaren el tema del apego. Es necesario que ambos tengan su espacio y disfruten de su individualidad.