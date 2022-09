Magaly Moro

Rodrigo (38 años, Carabayllo). Doctora Moro, ayúdeme, por favor. Sospecho que mi señora, Alma, ya no me ama. Ella siempre ha sufrido de migrañas. Desde que éramos enamorados tenía estos dolores que la incapacitaban. Ella los controlaba con pastillas, tomando agua y echándose a dormir. Tenía estas migrañas cada cierto tiempo, por lo general, desencadenadas por situaciones estresantes.

En algunas ocasiones estos dolores impedían que nos viéramos, pero yo no le reclamaba, por el contrario, entendía perfectamente la situación. Además, como le comento, el problema duraba a lo mucho una semana y reaparecía luego de unos tres o cuatro meses.

Sin embargo, ahora que estamos casados sus migrañas han regresado con más fuerza a tal punto que impiden que tengamos intimidad.

Cada vez que quiero estar con ella me dice que no puede, que le duele la cabeza, que el dolor es insoportable, que lo dejemos para otro día, etc.

Esta situación tiene casi dos meses y ya no la tolero más. Me parece muy extraño que tenga una migraña permanente. He empezado a sospechar que en realidad no quiere tener relaciones conmigo porque ya no me ama. Tal vez conoció a alguien.

Aún no le he dicho lo que sospecho. Tengo miedo de que al pedirle que me diga por qué no quiere tener relaciones conmigo me confiese que se le acabó el amor por mí.

¿Qué puedo hacer doctora? Aconséjeme, por favor.

OJO al consejo

Estimado Rodrigo, definitivamente tienes que dialogar con tu esposa. Sé que tienes miedo, pero conversar sobre el tema es la única forma en que puedes saber qué es lo que realmente está pasando. Dile tus miedos, sospechas y pensamientos. Sé sincero y pídele comprensión y sinceridad a Alma. Por tu paz mental te aconsejo que tengas este diálogo cuanto antes. Suerte.