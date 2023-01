Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Percy (Los Olivos, 51). Hola doctora, le escribe un fiel seguidor de su columna con la esperanza de que me ayude a cumplir una misión casi imposible: recuperar a mi exesposa. Quizás lo que deseo puede parecer descabellado, pero siento que no puedo vivir sin el amor de mi vida.

No sabe cuánto me lamento el haber perdido a Marcela. Por años he estado cegado y no he visto el potencial que tenía la madre de mis hijos. Incluso, la he subestimado y no sabe lo mal que me siento por eso.

Marcela y yo nos hemos divorciado hace 1 año y medio. Lo grave de este asunto es que fui yo quien inició la separación y ella me rogó para recuperar a nuestra familia. En ese momento yo andaba con la cabeza caliente por una chibola que no valía nada.

Tras el divorcio, me enteré que mi pareja estuvo en depresión por casi 6 meses. Marcela desapareció de todo, pero cuando reapareció era prácticamente otra persona. Estaba hermosísima. Se dejó crecer el cabello, se lo pintó, cambió su forma de vestir y, además, ahora es una mujer fitness, con un cuerpazo tonificado.

Y no solo ha cambiado en su apariencia, sino en su forma de ser, es mucho más segura. He conversado con ella y dice que no me guarda rencor. Sin embargo, no me ha aceptado ninguna salida.

Doctora, ¿cómo logro conquistarla? ¿usted cree que tengo posibilidades? Ayúdeme, por favor.

OJO AL CONSEJO

Estimado Percy, nada es imposible en esta vida, sin embargo, no te acerques a Marcela solo porque te ha deslumbrado su nueva apariencia. Estoy segura que para ella ha sido un proceso difícil hasta verse así.

Si realmente valoras a tu familia, actúa pensando en el bien de todos. Recuerda que ya les fallaste con una infidelidad. Saludos.