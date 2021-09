Magaly Moro

Carmen (45 años, Breña). Estimada doctorcita Magaly, me apena mucho hacer mi caso público, pero siento que es necesario escuchar el consejo de una mujer experta en estos temas, como lo es usted. Antes de contarle mi drama, le pido por favor que no me juzgue, porque uno por amor a veces pierde la razón.

Le cuento que hace 36 meses, aproximadamente, me divorcié de Ernesto, tras una relación de 10 años y con dos hijos. Ni bien firmé los papeles, mi exesposo me quitó nuestra casa y me echó a la calle sin piedad. No le importó que sus hijos pasen hambre ni frío.

Mis pequeños y yo pasamos una noche en el parque, cerca de la casa de mi mamá. En primera instancia no me atreví a tocarle la puerta porque me daba vergüenza, pero al ver el sufrimiento de mis hijos, tomé valor y lo hice.

Fue muy doloroso contarle a mi mamá por todo lo que había pasado, pero me apoyó y he estado viviendo con ella hasta el momento, sin pagar alquiler. Después de un tiempo, conseguí trabajo e inicié un emprendimiento de plantas. Todo estaba marchando bien hasta que, hace cuatro meses, apareció el padre de mis hijos para pedirme dinero. Al comienzo lo botaba, pero luego me dio pena, me contó que la pasaba mal y me ofrecí a depositarle 100 soles mensuales. Sin embargo, en estas últimas semanas me está exigiendo más. Me llama todo el tiempo. Quiero denunciarlo, pero no soy capaz, porque creo que todavía lo amo y siento que no voy amar a nadie igual. Doctora, me siento tan tonta, pero no sé cómo acabar con esto, ¿qué hago?

Ojo al Consejo

Querida Carmen, ese hombre no merece que lo ayudes, luego de que los botó sin ningún remordimiento. Tienes que darte cuenta que los está dañando otra vez. No solo te quita plata a ti, sino que le está quitando ese dinero a tus hijos, ya que tú podrías utilizarlo para darle algo mejor a ellos. Además, es él quien debería ayudarte económicamente. Aléjate de él y, si insiste, denúncialo.