Kassandra (38, Surco). Señora Moro, me encuentro muy confundida desde la fiesta de Año Nuevo. Antes de ese día, todo en mi vida parecía estar bien, pero luego de recibir un mensaje de Julián, a medianoche del 31 de diciembre, otra vez todo está de cabeza.

Señora Moro, jamás pensé que recibiría un saludo de él. Hace cuatro años que terminamos de la peor manera y, desde entonces, no hemos tenido ningún tipo de comunicación. Apenas terminamos, supe que él había iniciado un romance, eso me devastó, incluso caí en depresión y estuve en terapia por dos largos años. Fue terrible.

Pero, como dicen, después de la tormenta viene la calma, así que hace cuatro meses inicié una relación con Giancarlo. Seré sincera, cuando empezamos le confesé que no estaba completamente enamorada, pero que lo quería mucho y sentía que poco a poco nuestro amor crecería.

Definitivamente, es un chico maravilloso. Nos ha ido bastante bien, pero cuando recibí el mensaje de mi ex, nuevas emociones afloraron en mí. “¡Feliz año, Kass! Te mereces toda la felicidad del mundo. Ojalá no te hubiera perdido, no sabes cuánto te extraño”, fueron sus palabras.

No he respondido nada, pero no he dejado de leerlo y emocionarme. Ahora pienso mucho en Julián, hasta lo he soñado. Sin embargo, luego recuerdo todo el daño que me hizo y no merece ninguna oportunidad. ¿Cree que debo contarle lo que pasó a Gian? ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

OJO AL CONSEJO

Querida Kassandra, lo más sano es que te alejes de Julián y te enfoques en tu nueva relación. Tu expareja ya te hizo mucho daño, no permitas que vuelva a lastimarte. Haces bien en recordar las cosas malas para no volver a caer en lo mismo. Valora a Giancarlo e intenta que ese romance funcione. En caso ocurra lo contrario, tampoco te impacientes, ya llegará el amor.