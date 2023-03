Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Sandra (30 años, Surquillo). Buen día, Sra. Magaly, necesito un consejo sobre el caso que le voy a comentar. Hace más de seis meses terminé mi relación con Joaquín, mi expareja con quien llevé tres años como enamorados. Aunque los motivos fueron muy tontos, lo nuestro ya no tenía sentido, pero mi problema es que de tiempo en tiempo viene a mi casa con regalos para mi gato.

Nuestra ruptura fue en buenos términos, antes de ser novios fuimos amigos, entonces pudimos cortar lazos sin ningún inconveniente. Lo que me confunde es que, a pesar de la separación, él me busque solo para visitar a Miko, el gatito que adoptamos juntos cuando inició la relación.

Cuando vino por primera vez pensé que me diría para regresar, que hablaríamos sobre nuestras discusiones inmaduras, pero grande fue mi sorpresa cuando me pidió, casi con lágrimas en los ojos, que le diera espacio para visitar al gato.

Cuando Joaquín viene a ver a Miko, le trae ratoncitos de juguete, comida que le gusta e incluso una cajita con diferentes sabores de Churu para consentirlo. Conversa con mi madre y, en ocasiones, me ha traído presentes a mí también. Me siento muy confundida porque verlo tan feliz como antes ha despertado mis sentimientos hacia él. ¿Cree que mi gato pueda unirnos nuevamente?

OJO AL CONSEJO

Estimada Sandra, si la mascota de ambos ha logrado que tú y tu ex pasen tiempo juntos, adelante. Habla con Joaquín para descubrir si siente lo mismo. No teman experimentar una vez más el amor, dialoguen para resolver problemas pasados, según lo que me cuentas no eran temas graves. Las nuevas oportunidades sí son posibles luego de una ruptura.