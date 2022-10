Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Humberto (34 años, Chorrillos). Estimada doctora Magaly Moro, me apena tener que contar mi problema, pero necesito que me ayude a encontrar una solución.

Tengo un romance con Marisol, una compañera de trabajo. Ella entró a laborar a mi empresa a fines del 2021 y, a inicios de este año, formalizamos nuestro romance. Estaba teniendo una vida muy feliz este año hasta que Frida, mi expareja, se enteró que estoy en una nueva relación. Ella me llamó para informarme que, desde ese momento, dejaría de ver a Felipe, el perrito que compramos el tiempo que estuvimos juntos.

En el 2019 terminamos y optó por quedarse con nuestra mascotita. Yo accedí, a pesar de que adoraba con mi vida a ese animalito, porque no quería causarle más dolor en todo el proceso de separación. Durante los meses posteriores, Frida me permitió ir todas las noches a sacar a Felipe a pasear al parque que está cerca de su casa. Eso hizo que mi amor por ese perrito se mantuviera intacto. No exagero cuando le digo que lo veo como un hijo.

No obstante, desde que le llegó el chisme de que tengo una nueva relación, hace tres meses, no deja que vea a mi mascota. Le he preguntado por qué se porta así y no me da razones. Es muy injusta e inmadura. Me asusta pensar que jamás veré a mi chiquitín y todo por querer darme una nueva oportunidad en el amor. ¿Qué hago, doctora?

Ojo al consejo

Querido Humberto, Frida está utilizando a esa mascota para hacerte daño y eso no está bien. Lo primero que debes hacer es conversar seriamente y de forma presencial con tu expareja para escuchar sus razones. Si ella insiste en negarse, tal vez, lo mejor sea renunciar por un tiempo a ese perrito. Es importante que no des a notar la debilidad que tienes por tu mascota. Suerte.