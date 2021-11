Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Michelle (39, Barranco). Señora Moro, mi expareja, Raúl, me está sacando de mis casillas y no sé cómo controlar mis nervios, le juro que tengo ganas de ir a buscarlo al trabajo y hacerle un escándalo. Por eso recurro a usted, sé que me ayudará a encontrar la solución y poder recuperar a Benito, mi perro.

Luego de más de 10 años de relación, Raúl y yo hemos decidido terminar. Desde que acordamos nuestra separación, hemos podido manejar las cosas con altura; sin embargo, cuando decidió quedarse con mi perro, la guerra entre nosotros fue declarada. Doctora, si no recupero a Benito siento que me voy a morir. Ese perrito es como mi hijo, siempre ha sido mi compañía en momentos muy difíciles y ahora me encuentro sumida en la depresión.

Para que me entienda mejor, le cuento que a Beni lo adoptamos cuando empezamos la relación. Es cierto, al principio me negué a recibirlo en casa, durante un mes Raúl se las ingenió para cuidarlo hasta que me convenció de integrarlo en la familia. Poco tiempo después aprendí a cuidarlo y lo amé con todo mi corazón.

Señora Moro, a mí a los 33 años me diagnosticaron endometriosis, me sometí a 3 operaciones y los doctores me dijeron que no podría tener hijos. La noticia me afectó, pero Raúl me dijo que Beni era mi perrhijo. Sin embargo, ahora parece haberlo olvidado todo. ¿Cómo hago para recuperar a mi mejor amigo? He pensado en contratar algunas personas para que se lo roben, en vista que no puedo recuperarlo por las buenas. Necesito su consejo.

Ojo al consejo

Querida Michelle, me imagino cómo debes estar por la ausencia de tu perrito; sin embargo, no debes actuar de manera delincuencial. Te sugiero que converses nuevamente con Raúl, que le recuerdes su promesa y que intentes, al menos, llegar a un acuerdo de visitas.

En caso él se niegue a cualquier opción, con todo el dolor de tu corazón deberás dar un paso al costado y ser fuerte. Suerte.