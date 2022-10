Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Rubén (51 años, Pueblo Libre). Doctorcita, después de pensarlo tanto, al fin me animo a escribirle, estoy atravesando por un momento muy difícil y siento que si no expreso todo lo que siento y pienso, me voy a volver loco.

Hace tres años descubrí que mi mujer me era infiel, jamás conocí a su amante, no quise saber cómo era él, pero fue una de las etapas más oscuras de mi vida. A pesar de todo, Rosa y yo jamás nos separamos, ella me juró que fue una aventura de una noche y yo la perdoné.

Casi nadie se enteró de esa infidelidad, creo que eso jugó a nuestro favor porque fue más fácil dejar ese engaño en el pasado. Curiosamente, tras esta decepción, mi mujer cambió muchísimo y hasta se podría decir que tuvimos una luna de miel. De esa reconciliación nació Adrianito, nuestro único hijo.

Desde aquel momento, todo fue alegría en mi hogar o eso pensaba yo. Lamentablemente, es cierto cuando dicen, “gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”. Resulta que mi esposa nuevamente se estaba viendo con su amante. Esta vez quise conocer al infeliz con el que se burla de mí y me llevé la peor sorpresa de mi vida. Este sujeto es idéntico a mi hijo.

Yo amo tanto a ese pequeño que, hasta la fecha, no he encarado a mi mujer porque temo que me confirme que es hijo de su amante. Siento que mi corazón no soportaría una decepción más. No sé qué hacer, ni siquiera puedo hablarlo con mi familia, me muero de vergüenza. ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

OJO AL CONSEJO

Querido Rubén, a veces la verdad duele mucho, pero al final del camino siempre traerá cosas positivas. No tiene sentido que alargues tu sufrimiento. Es necesario que enfrentes a tu esposa y te sometas a una prueba de ADN. Será un proceso difícil, pero no mereces seguir al lado de una persona desleal. Si te cuesta confiar, puedes hablar este tema con una sola persona. Sé valiente.