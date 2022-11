Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Jimena (45 años, San Martín de Porres). Querida doctora Magaly, soy una fiel lectora de su página desde hace muchos años. Compro religiosamente todos los días el diario para poder leer cada historia y aprender más de la vida a través de sus sabios consejos.

Hoy me he armado de valor y me atrevo a escribirle con la esperanza de que me ayude a encontrar una solución a mi problema.

Lo que sucede es que estoy soltera hace cinco años y las relaciones que he tenido han sido muy cortas porque mi mamá siempre me metía la idea de que esos caballeros no me merecían. Por lo tanto, era yo quien siempre ponía fin a ese romance. Si mi propia madre cree que puedo atraer a alguien mejor, entonces lo dejo. “Debe ser su instinto maternal”, era lo que pensaba muchas veces.

Sin embargo, han pasado los años y, poco a poco, me di cuenta que ese “instinto” tenía otro motivo. Un día escuché que mi mamá conversaba con una tía y le decía que a ella le convenía que yo me quede soltera para que la siga manteniendo. “Cada que tiene pareja, empieza a salir y no hay quien me acompañe en la casa. Además, toda su plata debe gastarla en mí y no en otros”, la escuché decir.

Doctora, me sentí muy mal porque me di cuenta que mi propia madre me estaba manipulando para que sea la eterna solterona solo por su conveniencia.

Por un tema de respeto no he querido enfrentarla, pero estoy muy resentida con ella. Ahora que sé la verdad, me he cuestionado si debo buscar una pareja, ¿estará bien?

Ojo al consejo

Estimada Jimena, me parece que sí debes hablar con tu madre sobre el tema para que tenga entendido que ya no va a poder manipularte. Eso sí, que sea una conversación tranquila y con respeto para no alterarla porque es una persona mayor. Por otro lado, está claro que tienes todo el derecho de buscar pareja. Te recomiendo que salgas a nuevos lugares. Suerte.