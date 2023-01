Mi marido me cambió por un Casio: “Una mujer borracha, ociosa, fea y con fama de ‘jugadora’”

Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Pilar (56 años, Chorrillos). Doctora Moro, me encuentro muy defraudada y, a la vez, deprimida. Después de 40 años de matrimonio, mi marido me dejó por su amante. Una mujer borracha, ociosa, fea y con fama de “jugadora”. ¿Puede creerlo?

Juan y yo teníamos una hermosa familia. Somos padres de 4 hijos que, afortunadamente, están felizmente casados. Para ellos, nosotros siempre fuimos el máximo referente del amor verdadero, pero ahora estoy viviendo la peor de mis pesadillas.

Por más que he intentado aparentar estar bien, por el amor que le tengo a mis hijos, la tristeza se me nota a kilómetros. Mis hijos me han dicho que su padre “ha cambiado un Rolex por un Casio”. Al principio, no entendía bien esta frase, pero luego me explicaron que es parte de la canción de Shakira y que hace referencia a dejar algo muy bueno por cualquier cosa.

En esta etapa de mi vida, esta canción se ha convertido en mi himno. Sin embargo, no dejo de sentirme mal y culparme por esta ruptura. No sé qué pude haber hecho mal para que Juan abandone todo por una tipa que, claramente, no vale nada. Además, se nota que no lo quiere, que solo lo utiliza por su dinero. Ambos paran de cantina en cantina.

Señora Moro, a veces mi marido me escribe y quiere venir a la casa. Hasta el momento, me he mantenido firme y no he caído en la tentación, pero aún lo amo. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querida Pilar, es natural que estés devastada con esta ruptura, luego de 40 años de matrimonio. Sin embargo, tus hijos tienen razón, Juan no te merece. Lo ideal es que busques apoyo psicológico para enfrentar esta decepción amorosa. No permitan que tu exesposo te utilice y te busque cuando quiera. El tiempo será tu aliado, el dolor pasará. Mucha suerte.