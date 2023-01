Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Luciana (38, Comas). Hola doctora, le escribo esta carta con gran malestar por la atribución que se tomó Rodolfo, mi pareja, con mis millas aéreas que con tanto esfuerzo había acumulado.

El asunto es que Rodo las utilizó para comprar un viaje a Piura para un reencuentro con su promoción. Quizás para algunos 7 mil millas es poco, pero, para mí, son bastante y me da tanta cólera que él las haya usado sin avisarme. Lo peor de todo es que lo hizo hace dos meses y no me había dado cuenta.

Cuando le pregunté de dónde había sacado dinero para comprar un pasaje de ida y vuelta en avión a último minuto, porque suelen salir a muy altos precios, me respondió con un tono muy sarcástico: “Son el resultado de mis business. Pa’que veas que soy un empresario pudiente”.

No obstante, hace unos días, cuando quise ver el reporte de mi tarjeta de crédito y cuántas millas me habían abonado este mes, me di con la sorpresa que solo tenía 400 millas. De inmediato, investigué en qué se habían gastado y descubrí el robo de mi pareja.

Al reclamarle, Rodolfo se irritó y me acusó de ridícula, egoísta y tacaña. “ Ya no hagas drama, dime cuánto de dinero es y te hago el depósito, pero eso sí, te olvidas de mí ”, fueron sus palabras.

Doctora, con sus palabras me hizo sentir que no pienso en los dos, que no comparto nada con mi pareja y ahora me siento culpable. ¿Qué piensa al respecto? ¿Soy una mala persona? Ayúdeme.

OJO AL CONSEJO

Querida Luciana, por la forma en cómo te habla tu pareja, Rodolfo es una persona sin principios, un manipulador y egoísta. Si bien las parejas deben compartir lo que tienen, lo que hizo con tus millas fue un robo y todavía te hace sentir culpable.

Te aconsejo que analices sus conductas. Rodolfo se está pintando de cuerpo entero, pero, al parecer, la que se niega a ver la verdad eres tú.