Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Stephanie (31 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, tengo la necesidad de confiarle mi caso para que pueda ayudarme, estoy muy desesperada.

Tengo una relación de 9 meses con Dante, un chico de mi misma edad que conocí en una reunión que organizó mi prima. Nuestro romance iba muy tranquilo hasta que hace casi 2 semanas descubrí en su laptop unas conversaciones con su amiga del colegio.

Dante había dejado su WhatsApp abierto en la laptop mientras veíamos una película y cuando se fue al baño le llegó un mensaje de Mishelle, en el que ella le decía que no aguantaba las ganas de besarle el cuerpo. Me sorprendí mucho porque él siempre me había dicho que ellos eran como hermanos. Ante ello, opté por indagar más y leí detenidamente las conversaciones.

Doctora, pude ver que todos los mensajes tenían esa misma intensidad. “Muero porque me envíes ese audio hot”, “me puedes mandar una foto de tus pies porque me excitan”, eran algunas de las frases que me impactaron de ese chat. Obviamente había material más candente, pero por respeto a los lectores no lo detallaré en esta carta.

Lo peor de todo es que pude darme cuenta que sus sex chats empezaron hace 7 meses, es decir, ya estaba conmigo y ella lo sabía.

Inmediatamente le reclamé y me dijo que eso no contaba como infidelidad porque nunca hubo contacto físico, solo fueron mensajes. Sin embargo, a mí me pareció una falta de respeto, pero no pude terminar con él porque lo quiero. ¿Está bien lo que hice?

OJO AL DATO

Querida Stephanie, los “sex chats” también son actos de infidelidad. No dejes que él te engañe o te confunda con ese concepto. Depende de ti perdonar un acto de deslealtad, no soy quién para decir si está bien o está mal. Es tu decisión, pero si sientes que ya no hay confianza y que las cosas han cambiado, lo mejor será que analices ese romance.

Mucha suerte.