Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Margarita (26 años, San Martín de Porres). Señora Magaly, yo sé que puede sonar ridículo que me enoje con Jesús por etiquetarme todo el día en sus sorteos de Facebook, pero ha llegado el punto en que simplemente lo encuentro insoportable.

Mi novio y yo llevamos tres años de relación y desde que lo conozco está obsesionado con participar en los sorteos en redes sociales. Ahora que estamos en cuarentena y Jesús tiene más tiempo que nunca, su manía se ha vuelto molestosa y hasta invasiva. ¡No lo aguanto más, doctora!

Por ejemplo, cada vez que entro a mi perfil de Facebook o Instagram lo primero que veo son las más de cincuenta notificaciones debido a sus etiquetadas diarias; además mi sección de inicio está llena de las publicaciones que él comparte como desquiciado.

Ya le he dicho a mi enamorado que pare o que, por lo menos, deje de etiquetarme tantas veces, pero no me hace caso. Como sus amigos lo han bloqueado de todos lados por el mismo problema, solo le quedo yo como única opción.

Doctora, lo más triste de todo es que no ha ganado nada durante los últimos tres años. Pero él sigue pensando que algún día ganará el Play de sus sueños o un carro del año. ¿Puede creerlo? Yo le digo que mejor se ponga a trabajar en lugar de esperar un golpe de suerte, pero a Jesús le ofende mi sinceridad.

He pensando en bloquearlo de una vez, pero sé que mi pareja terminará enojándose conmigo. ¿Qué puedo hacer para que pare?.

Ojo al consejo

Estimada Margarita, si ya le dijiste a tu enamorado que te incomoda que te etiquete a cada rato, entonces no veo ningún problema en que lo bloquees o, en todo caso, que silencies sus notificaciones.

Por otro lado, te aconsejo que lo ayudes a controlar su manía con los sorteos, pues no es saludable estar pendiente de las redes sociales todo el día.

Habla con él. Suerte.