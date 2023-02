Mi pareja sufre de las flatulencias: “es capaz de darme la espalda solo para lanzarme sus gases”

Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Magaly (47, Surco). Hola doctora Moro, espero que tenga tiempo de poder leer mi carta y aconsejarme con el tema que, a continuación, le contaré. Le confieso que no ha sido fácil para mí escribirle porque mi historia es bastante íntima, sin embargo, a pesar de no conocerla, usted me genera confianza y seguridad y eso me ha animado.

Tengo 3 años junto a Francisco, mi pareja. Nuestra relación es bonita, pero hay cosas de mi pareja que me desagradan bastante, especialmente una: se tira muchas flatulencias. Al principio, Pancho no era así. Si bien es cierto, si me mencionó que tenía trastornos digestivos, pero jamás imaginé que un día iba a ser capaz de darme la espalda solo para lanzarme sus gases.

Sé que en las relaciones, con el paso del tiempo, vamos agarrando más confianza, pero creo que todo tiene un límite y mi pareja, hace mucho tiempo, se ha excedido. Además, con sus supuestas bromas, yo siento que me falta el respeto.

Como si fuera poco, todo queda muy maloliente. Ay, doctora, en general, es bastante desagradable esta situación. Ha habido momentos que la conducta de mi pareja, incluso, me ha bajado todo el deseo sexual.

La gota que ha derramado el vaso es que, hace poco, le pedí que se controlara y Francisco de molestó y me dijo que, si no lo quiero así, tal y como es, le avise nomás para darle fin a la relación. Por favor, señora Moro, dígame si estoy exagerando.

Ojo al consejo

Querida Magaly, entiendo tu malestar y, en mi opinión, no estás exagerando, solo pides un poco de respeto. Es verdad que en las relaciones la confianza es clave, pero, tal y como dices, todo tiene un límite. Lo que te aconsejo es que vuelvas a hablar con Francisco sobre tu incomodidad y si se niega a cambiar, aunque sea un poco, evalúes si quieres seguir con él. Mucha suerte.