Angélica (28 años, Surco). Estimada doctora Moro, nunca en mi vida pensé que algún día le escribiría. Tal vez le puede parecer una tontería lo que le contaré, pero es algo que me fastidia tremendamente. Necesito desahogarme y que me dé su consejo.

Tengo novio y su nombre es Santiago. Es un chico con muchas cualidades y tiene un buen corazón. Sin embargo, hay algo de él que me ha comenzado a molestar.

A Santi le gusta verse bien siempre, cuida mucho su cuerpo y vestimenta. Todos los días está bien peinado y rasurado. De igual forma, su ropa siempre está impecable, sin manchas ni arrugas.

Además, usa cremas para combatir las ojeras y humectar su rostro. Cuando lo conocí, hace tres años, me pareció exagerado tantos cuidados; sin embargo, entendí que a él le gusta verse estupendo y me acostumbré.

No obstante, hace un mes adquirió un nuevo hábito que me sorprendió por completo. Resulta que ahora se rasura las piernas, las axilas y los brazos. Apenas ve que le crecen unos cuantos bellos corre por la máquina de afeitar.

“Cariño, me di cuenta que tener muchos vellos resulta antiestético. Me incomoda que me queden viendo las axilas en el gimnasio por la gran cantidad de pelos. Por eso decidí rasurarme todo”, me dijo.

Un día, en mi casa, yo me estaba rasurando y él entró a mi cuarto desesperado porque vio que tenía unos vellos pequeños cerca a los pies y me quitó la máquina de afeitar. Es el colmo, doctora.

¿Qué hago para quitarle esa nueva costumbre?

OJO AL CONSEJO

Estimada Angélica, considero que debes conversar con Santiago sobre lo que te molesta. Tal y como me describes la situación, parece que él tuviera una obsesión con rasurarse. Si es así lo mejor sería consultar con un psicólogo. En caso que el especialista no encuentre un problema, te aconsejo que no trates de cambiar a tu novio. Respeta sus hábitos y gustos. Suerte.