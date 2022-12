Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Fabián (36 años, Pueblo Libre). Hola doctora Moro, le escribe un muchacho desesperado que no sabe cómo afrontar una situación con su actual saliente. Mi abuelito siempre me habló de su sección y, ahora que no está él para aconsejarme, recurro a usted para que me oriente en este problema amoroso.

Hace 2 meses que salgo con Vivian, una compañera de trabajo. Ella es muy guapa y bastante divertida, pero es demasiado intensa, por esta razón hasta ahora no me he animado a formalizar la relación.

A pesar de que somos un “casi algo”, es decir que estamos saliendo sin compromiso, Vivi me llama a diario para saber qué estoy haciendo, dónde estoy y con quién.

Yo soy una persona muy paciente, pero esta situación me está cansando. Y lo que me tiene más cabezón es que mi saliente me está exigiendo asistir a la cena navideña de mi casa. “Ya quiero conocer a quienes pronto serán mis suegritos”, expresó emocionada.

Doctora, Vivi sí me interesa, pero me asusta su conducta tan demandante y posesiva, no sé si nuestra relación sería sana y, como yo ya he tenido una novia tóxica, no quiero volver a pasar por lo mismo.

Por favor, ayúdeme a diferenciar si lo que tengo es temor a enamorarme o, realmente, lo mejor será alejarme de esta persona. Como soy muy avergonzado, soy capaz de llevarla con mi familia solo por presión y, si eso ocurre, siento que me será más difícil ponerle fin a este vínculo. Necesito sus consejos.

OJO AL CONSEJO

Estimado Fabián, por lo poco que me cuentas, efectivamente, Vivian es una persona muy demandante y, si te genera mucha inseguridad, lo ideal es que se sigan conociendo antes de empezar algo. Respecto a lo de la cena navideña, no puedes aceptar solo por presión o vergüenza, debes aprender a establecer límites. Conversa con ella y exprésale lo que sientes. Suerte.