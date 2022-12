Magaly Moro

Jeniffer (31 años, Pueblo Libre). Doctorcita, estoy pasando por una situación que me genera bastante incomodidad, pero que no he sido capaz de hablar con mi saliente. Resulta que Jefferson únicamente me habla de su perro. Nosotros hemos empezado salir hace un par de meses, y desde que lo conocí me contó de Doggy, su perrijo, como lo suele llamar. Al principio, todo este tema me pareció súper tierno; sin embargo, hoy me siento harta de escuchar lo mismo.

Yo sé que le gusto a Jeff, él siempre tiene detalles conmigo e, incluso, me ha confesado sus deseos de iniciar una relación formal conmigo. Antes me parecía el chico ideal para dejar mi soltería, pero, su excesivo cariño por su mascota me estresa.

A veces, cuando despierto, espero sus mensajes y, al ver el celular, aparece su nombre. Lamentablemente, cuando abro el chat, solo me está poniendo al día sobre cómo amaneció Doggy, si hizo sus necesidades o si se peleó con otro animal en el parque.

Me duele que su amigo de cuatro patas sea su prioridad. Yo le tengo mucho cariño, no obstante, me preocupa que Jeff le dé un trato de humano, cuando es solo una mascota. Lo peor de todo es que, cada vez que intento hacerlo entrar en razón, se molesta mucho. “¿Me parece o estás celosa de Doggy?”, expresa ofuscado.

Señora Moro, ¿debería abordar este tema o simplemente termino las cosas por las buenas? Espero su consejo.

Ojo al consejo

Estimada Jeniffer, tienes que hablar con Jefferson sobre lo que sientes, especialmente, si tienes en mente empezar algo serio con él. De acuerdo a cómo te responde y la predisposición que tenga para abordar esta situación, entonces, evalúa si realmente te sentirás feliz y tranquila a su lado. Si sus repuestas o actitudes no te convencen, no te sigas involucrando más. Suerte.