Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Leonardo (54 años, Independencia) Doctora, mi historia es muy complicada. Trabajaba en una importante compañía local donde tenía un cargo gerencial. Recuerdo que, sin darme cuenta, me empecé asentir atraído por Daniela, una de mis colaboradoras. Ella era una mujer profesional, inteligente, competente, dinámica y bonita, pero casada y con dos hijos, al igual que yo.

Al inicio solo teníamos una relación laboral, pero un día me enteré que vivía cerca de mi casa, así que a la hora de salida le dije que yo podía llevarla todos los días. Ella aceptó. Conversábamos de muchos temas camino a nuestros hogares y eso me gustaba. En una oportunidad terminamos dándonos un beso apasionado con caricias íntimas dentro de mi carro. Desde ese momento mantuvimos una relación prohibida. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta y empezaron los rumores. Mi jefe se enteró y como conocía a mi esposa, buscó la forma de despedirme.

A pesar de eso, no quería dejar a Daniela. Nos aferramos el uno al otro hasta que su esposo se enteró. Él me llamó a amenazarme y por la seguridad de mi familia, decidí renunciar al amor de Dani. Aprovechando la pandemia le dije a mi esposa para salir de Lima y radicar en Trujillo. Vivimos allí casi todo el 2020, pero hace unas semanas regresé por una propuesta laboral. No pasaron ni dos días en la capital cuando recibí la llamada de un número desconocido. Contesté y era ella, mi Daniela. Doctora, me ha pedido vernos. Me siento entre la espada y la pared, ¿qué hago? ¡Ayúdeme!

Ojo al consejo

Leonardo, sé sincero con tu familia, ellos ya no pueden vivir en una mentira. Si quieres intentar realmente algo serio con Daniela, hazlo, pero sin lastimar a nadie. Haz lo correcto, termina tu matrimonio y que ella haga lo mismo. Nada de amores clandestinos, porque eso no acaba bien.

Ten en cuenta que ambos tienen hijos y sus malas decisiones los afectará a ellos también