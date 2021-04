Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Francisco (28 años, Carabayllo). Señora Magaly, me encuentro en una situación bastante incómoda. Desde hace cinco meses estoy conviviendo con mi enamorada, pero me he dado cuenta que Paola es una chica muy descuidada con su salud. Para ella, la pandemia del coronavirus es un chiste y no teme salir de casa sin mascarilla. Por mi parte, yo sigo muerto del miedo de contagiarme de ese bicho.

Para mi mala suerte, Paola salió miembro de mesa para las elecciones de este 11 de abril. Al inicio me alegré por ella porque eso significaba que sería vacunada antes que todos. Inclusive, mi chica estaba saltando de un pie por recibir el pago de 120 soles. Pero toda mi felicidad se fue a la basura cuando el Ministerio de Salud confirmó que las vacunas no alcanzarían para inmunizar a los miembros de mesa para esa fecha. “Ay, qué importa, yo igual iré por el dinero”, me dijo mi pareja mientras veíamos las desalentadoras noticias.

Doctora, creo que es muy obvio que ella terminará contagiándose si asiste. Nada me garantiza que Pao será cuidadosa en la urna de votación, o que un faltoso no se le acercará sin cubrebocas. Por ello, le pedí que no fuera ese día a cumplir con su labor.

“Entonces, págame ahorita los 220 soles de multa y también los 120 soles que me estoy perdiendo”, me respondió sumamente molesta, mientras extendía la mano para que le alcanzara mi billetera.

Doctora Moro, yo no tengo porqué darle todo ese dinero. Lo único que quiero es que ninguno de los dos se contagie.

OJO AL CONSEJO

Francisco, el miedo que sientes a contagiarte es totalmente entendible. Creo que tu pareja está siendo muy egoísta al exigir tal cantidad de dinero. Es absurdo.

Si Paola decide ir, confía en ella y toma las respectivas medidas de bioseguridad cuando vuelva a casa. Pero si te sientes más tranquilo pidiéndole que no vaya, lo justo sería que tú colabores con el 50% de la multa, solo eso. Suerte.