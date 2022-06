Magaly Moro

Pablo (28 años, Chorrillos). Señora Moro, no estoy aquí para juzgar la apariencia de nadie en las redes sociales, pero me siento engañado por Marisol, una chica con 20 mil seguidores en TikTok y que, según sus videos de baile, era demasiado hermosa.

A esta señorita veinteañera la conocí a inicios de año; producto de mi aburrimiento estaba mirando la sección “Para ti” de la aplicación china y encontré su perfil. Me pareció una mujer muy guapa, con rostro delgado, piel tersa, sonrisa blanca y perfecta, interesante, divertida y con buen ritmo para el baile. Así que decidí seguirla.

Sin darme cuenta me volví seguidor de su contenido y cada vez que subía un vídeo le llenaba de elogios y likes. Un día me atreví a escribirle al privado, solo para probar suerte. Increíblemente, ella me respondió con una carita feliz. Desde entonces entablamos una conversación que se prolongó por meses.

Me sentía afortunado de que una chica con ese físico se tome el tiempo de responderme.

Hace un par de semanas le propuse vernos, aunque sea un ratito, de lejos y ella se negó. Le insistí tanto que terminó por aceptar.

Llegó el día y cuando la vi noté que era una persona muy diferente. Su rostro era redondo con unos enormes cachetes, tenía granitos en la frente y se le veía más gordita que en sus videos. Cuando se quitó la mascarilla sus dientes eran muy amarillos. En serio estaba bien fea. No le dije nada y seguí con la cita. Al finalizar la salida, evité un beso y me fui. Ya no me gusta, ¿cómo se le digo?

OJO al consejo

Pablo, estás rechazando a esa muchacha por su físico. Si bien Marisol quizás no debió abusar de los filtros que ofrece la aplicación de TikTok, recuerda que una de las cosas que te gustó de ella fueron su buen ritmo y lo divertida que es. En caso de que realmente no quieras nada con ella, díselo pero de manera amable sin afectar su autoestima. Mucha suerte