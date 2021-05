Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Víctor Hugo (35, Surquillo). Señora Moro, estoy muy indignado y desmoralizado por culpa de mi exnovia, Priscila. Teníamos una magnífica relación de 2 años y hasta me veía llevándola al altar. Hoy no solo mis sueños están por los suelos, sino que también soy el hazmerreír de mis amigos.

¿Sabe qué me ocultó Priscila durante todo este tiempo, doctora? Que tuvo una relación de 6 años con otra mujer. Incluso convivieron y estuvieron cerca de viajar a Argentina para casarse. Estoy seguro que de haberlo sabido, jamás me hubiera fijado en ella. No tengo nada en contra de la comunidad LGTB+, pero simplemente no hubiera aceptado iniciar un romance con alguien con ese pasado. Además, Priscila se pintó como una mujer completamente transparente, sin secretos ni nada. Eso es lo que más me molesta.

Doctora, estoy muy aturdido. Lo peor de todo es que me enteré de la peor manera, a través de una reunión virtual con mis amigos. Resulta que ellos invitaron a un chico que no conocía, él era gay, entonces cuando empezamos a bromear con las novias, él me reconoció.

Me dijo, ¿tú eres el novio de Priscila Mendoza Landizábal? Yo, orgulloso, le dije que sí, entonces, con todo el veneno en los labios y sin razón alguna, respondió: “Asumo que sabes que estuvo a punto de casarse con otra chica. Era de mi grupo, parábamos en el Valetodo”. Yo me quedé sin palabras. Mis patas empezaron a decir: “no te creo”, “imposible”, mientras a mí se me caía la cara de vergüenza.

Luego, conversé seriamente con Priscila y me confesó todo. Ella me sigue buscando, me ruega, llora mucho, pero algo en mí cambió. Es más, siento que la odio. ¿Qué hago, señora Moro?

OJO AL CONSEJO

Estimado Víctor Hugo, es natural que te sientas así. Lo mejor que puedes hacer ahora es tomarte unos días para pensar bien las cosas. Si realmente sientes que no podrás con ese pasado, lo mejor es que se lo digas para que elimines cualquier esperanza.Para despejar tu mente, trata de buscar pasatiempos, enfócate en tu trabajo y estudios o busca ayuda psicológica. Suerte.