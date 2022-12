Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Lidia (26 años, Surquillo). Querida señora Moro, estoy muy fastidiada con Mario, mi pareja desde hace dos años.

Lo que sucede es que el 20 de noviembre me mandó un mensaje avisando que se “ausentaría” por unas semanas de nuestra relación. Obviamente, eso me sorprendió demasiado porque no habíamos discutido. Entonces, llena de dudas y con un gran dolor en el corazón, decidí ir a su casa a buscarlo. Esperé encontrarlo sufriendo, así como lo estaba pasando yo, pero grande fue mi sorpresa al verlo más que tranquilo.

Al llegar a su domicilio vi que estaba de lo más relajado, con su camiseta de Perú, mirando el primer partido del Mundial Qatar 2022. Lo primero que hice fue reclamarle y me explicó que necesitaba un tiempo para él porque era temporada de Mundial y el poco tiempo que tenía quería dedicarlo a ver partidos de fútbol.

Doctora, acepté que me ignore durante este mes con la condición de que no terminemos y que, por lo menos, me escriba dos veces al día.

Actualmente, no está cumpliendo con su promesa. Ya van tres días sin escribirme y a mí ya me cansó estar yendo a su casa solo para recibir un abrazo sin atención, porque tiene un ojo observando el resumen de algún partido.

Le juro que no sé qué hacer, he pensado en ser yo quien termine la relación, pero no me atrevo hacerlo porque lo amo mucho. Quería que Mario fuera mi esposo, pero me asusta esta conducta. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Estimada Lidia, no me parece el trato que te ha dado tu pareja. Nadie merece recibir migajas de amor. Si él realmente te quisiera en su vida, podría organizarse para no dejarte de ver. Considero que el mundial solo está siendo un pretexto para alejarte. Ya no le ruegues más ni esperes que acabe este evento deportivo para recibir cariño. Piensa si esto es lo que quieres. Suerte.