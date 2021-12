Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Lorena (44, Surquillo). Doctora Moro, me encuentro sumamente enojada porque Arturo, mi marido, ha roto una promesa que me hizo en diciembre del año pasado. Le escribo porque necesito que me ayude a resolver este problema de la mejor manera, yo confío mucho en su sapiencia.

Le cuento que mi pareja es un comprador compulsivo y amante acérrimo de la Navidad. El año pasado la pasamos muy mal porque se gastó toda la gratificación en obsequios para su familia en lugar de pagar una fuerte deuda que teníamos. ¿Sabe que fue lo peor de todo? Que ninguno de sus parientes les hizo un regalo a nuestros hijos, mientras que mi marido era el mismísimo Papa Noel encarnado. Como si fuera poco, Arturo es muy pretencioso y le gusta regalar cosas caras, así que incluso se gastó más de lo que había recibido.

Señora Moro, no le voy a negar, en esa fecha me enojé tanto que me fui a la casa de mi madre un mes, no le hablé y solo regresé porque mi esposo me pidió perdón y me juró que este año las cosas serían diferentes. “Cholita, te prometo, que en el 2021, apenas me abonen la grati de diciembre, te la paso directo a tu cuenta”, fueron sus palabras.

El asunto es que a inicios de este mes le hice recordar este acuerdo y fue entonces cuando respondió: “Ay mujer, estás loca, cómo te voy a dar mi platita”. He sido paciente y le he dicho que voy a esperar hasta el último día a ver qué ocurre. Doctora, ¿qué hago si pasa lo mismo que el año pasado? No estamos para ese tipo de gastos.

OJO AL CONSEJO

Querida Lorena, tienes que hablar seriamente con Arturo y explicarle a lo que expone a su familia por compras innecesarias. Además, él debe entender que la Navidad es mucho más que regalos, sobre todo si su situación económica no es la mejor. Si no ves ningún cambio, te sugiero buscar ayuda profesional, es posible que tu marido tenga un problema con las compras.