Rosa María (35 años, Los Olivos). Estimada señora Moro, yo sé que no debería sentirme triste porque en el Día de la Mujer he recibido muchos saludos bonitos y detalles con mensajitos resaltando mis habilidades por parte de mis allegados. Sin embargo, el saludo que esperaba nunca llegó y me refiero al de mi enamorado.

Le cuento que soy una mujer muy trabajadora y emprendedora. Tengo una marca de ropa que está creciendo de a poquitos, a paso lento pero seguro. Jamás me he dejado vencer y creo que esa es una característica que muchos valoran. Por ello, para el 8 de marzo esperé algunas palabras de admiración y cariño por parte de mi pareja, quien desde que llegó a mi vida ha sido testigo de todo mi esfuerzo. Sin embargo, él prefirió callar y no decirme absolutamente nada. Ni un mensaje, publicación, regalo, nada.

Me pareció tan extraño, porque el año anterior él me despertó con un desayuno en la cama y un cuadernillo con frases motivadoras, pero ahora todo fue diferente, doctora Magaly.

Yo pensaba que nuestra relación estaba en su mejor momento, pero creo que me equivoqué. Si no podía comprarme algo por diversos motivos, por lo menos me hubiera saludado con palabras bonitas. No pedía tanto, solo sentirme amada y valorada.

No quiero pensar mal, pero se me ha venido a la mente que quizás esté perdiendo interés en mí. ¿Considera que este hecho sea una señal de desamor?, ¿qué debería hacer, doctora? Necesito su ayuda.

Ojo al consejo

Querida Rosa María, entiendo la tristeza que has sentido en estos días por no recibir un saludo de tu pareja en una fecha muy especial. No obstante, es importante que no asumas algo, mejor pregúntale la razón de su silencio. Quizás simplemente no lo recordó. A veces los problemas o el quehacer diario ocupan toda nuestra mente y olvidamos algunas cosas. Suerte.