Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Marlene (30 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, estoy molesta con mi esposo Alberto. Puede parecer una tontería lo que le diré, pero lo cierto es que me fastidia muchísimo su actitud. Resulta que cada vez que Alberto y yo salimos a comer al centro de Lima o vamos al cine, a mí se me da por hacer algunas compras.

Aprovecho las salidas para adquirir artículos para el hogar, para mi aseo personal y para mis estudios. Como compro varias cosas suelo tener bolsas pesadas en la mano. En muchas ocasiones le he tenido que pedir a mi esposo que me ayude a cargarlas, pero él no quiere, me dice que está cansado, que compro cosas innecesarias, etc. A regañadientes acepta ayudarme.

Su actitud me molesta mucho. En varias oportunidades le he dicho que le falta ser más caballero. Cuando éramos enamorados no se comportaba así. Por lo general, era él quien se ofrecía a cargar mis bolsas de compras. Por este comportamiento hemos discutido muchas veces. No tolero que no quiera ayudarme. No le pido que haga un gran esfuerzo. Él tiene más fuerza que yo en los brazos.

Esta situación es constante. Por más que le he pedido un cambio de actitud no lo hace. Ya no lo soporto más. He pensado en amenazarlo diciendo que si no vuelve a ser un caballero y se muestra complacido de ayudarme le pediré el divorcio.

¿Qué opina, doctora Moro? Su consejo, por favor.

OJO con el consejo

Estimada Marlene, entiendo tu molestia. Considero que es necesario que tú y tu esposo conversen alturadamente sobre el tema.

Es importante que le digas que extrañas el comportamiento caballeroso que tenía y que te haría muy feliz un cambio de actitud de su parte. Opino que la amenaza que mencionas no es un buen camino para solucionar el problema. Suerte.