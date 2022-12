Magaly Moro

Melissa (24 años, Breña). Doctora Moro, oriénteme, por favor. Necesito trabajar este sábado 31 de diciembre, tengo una propuesta para ser anfitriona en una discoteca en que se celebrará a lo grande la llegada del Año Nuevo.

Me han dicho que me pagarán muy bien. A mí la propuesta me ha caído del cielo porque necesitaba el dinero para cancelar unas deudas que he estado arrastrando desde hace meses.

Sin embargo, estoy a punto de rechazar el ofrecimiento porque a mi enamorado Mario no le gusta la idea de que sea anfitriona. “Vas a estar vestida con poca ropa y muchos hombres te estarán viendo. No faltará alguno que quiera sobrepasarse. No, definitivamente olvídate de trabajar en esa disco”, me dijo cuando le conté de la propuesta.

Le contesté que yo sabía defenderme, que la ropa que usaría era apropiada y que el dinero que recibiría me permitiría comenzar el 2023 sin deudas. Aún así, no pude convencer a mi chico. Incluso me dijo que si decidía ir terminaba nuestra relación porque lo iba a considerar como una falta de respeto muy grave.

No sé qué hacer, por eso recurro a usted. Necesito el dinero, pero no quiero que Mario termine conmigo. Es una buena persona, siempre me ha demostrado que me ama. Yo también lo amo. Estoy en una encrucijada. El gerente de la discoteca me ha pedido que confirme si seré anfitriona ese día. Aún no respondo. ¿Qué me puede aconsejar?, por favor.

Ojo al consejo

Estimada Melissa, Mario está exagerando con esa actitud. Recuerda que no puede hacerte prohibiciones. Te aconsejo que vuelvas a hablar con él sobre el tema y le expliques que es importante para ti trabajar ese día en la disco. Si no entiende es mejor que analices el futuro de tu relación. Mario está demostrando actitudes tóxicas como celos injustificados. Suerte.