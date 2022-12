Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Raúl (30 años, Cañete). Doctora Moro, mi enamorada Cecilia quiere que conozca de manera desesperada a sus padres, quienes son sus únicos familiares porque no tiene hermanos. La verdad es que sí me gustaría hacerlo, pero en un futuro, ahora creo que es muy pronto. No quiero saltarme etapas.

Llevamos recién un mes de enamorados y, aunque soy de las personas que considera que el tiempo no determina nada, creo que tenemos que esperar un poco más porque recién nos estamos conociendo como pareja. Además, ya no somos unos chiquillos como para aventurarnos.

Yo, como se lo hice saber a Ceci, no tengo miedo de conocer a sus papitos. Sin embargo, creo que ella está pensando que mi rechazo es porque no deseo tener algo serio. Eso es falso.

Hace pocos días tuvimos una discusión y ella terminó por decirme: “olvida todo lo que te dije, ya no quiero llevarte a mi casa”. Cerró la puerta de mi auto y se fue. Al día siguiente, ya no tocó el tema, pero sí noté que estaba un poco alejada.

Obviamente sé que lo está diciendo desde el enojo y que en el fondo sí desea que la acompañe a su hogar para relacionarme con los señores.

Estoy bastante conflictuado. Quisiera decirle que sí para verla feliz, pero tampoco me gustaría que esta relación se base solo en lo que ella quiera pisoteando mis deseos. Ya viví algo así y terminó mal. Ay doctora, ¿qué hago? La quiero mucho y no deseo que por esto termine mi relación.

Ojo al consejo

Querido Raúl, necesitas hablar con tu pareja y explicarle tus motivos para no querer conocer a sus padres en estos momentos. Traten de llegar a acuerdos. Si para ella es importante que sus padres y tú se conozcan, dale una fecha tentativa para que esté tranquila.

No dejen que esta situación acabe con algo que recién está comenzando. Suerte.