Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Diana (36, Surco). Hola doctora Moro, le escribo con el corazón roto, siento que mi problema no tiene solución y hasta siento vergüenza de haber soportado tantas humillaciones. Lamentablemente, comprobé que el amor no lo puede todo, como suelen decir.

Doctora, hace dos años que tengo una relación con Héctor. Durante todo este tiempo me he hecho de la vista gorda y he soportado que llore por su ex cada vez que está borracho, pero siento que ya no soporto más. Lo amo y me duele ver cómo sufre por alguien que le hizo tanto daño y a mí ni me valora.

Cuando lo conocí, él no quería estar conmigo, me dijo que no superaba a su expareja y que no me quería hacer daño, pero yo me empeciné en conquistarlo.

“Te haré olvidar a esa mala mujer. Volverás a creer en el amor, te lo aseguro”, le prometí en una noche de copas. Ese día hicimos nos fuimos a la cama y, desde entonces, iniciamos nuestro romance. Hoy, con lágrimas en los ojos, reconozco que todo fue un grave error.

No mentiré, aún me niego a darme por vencida, sin embargo, una parte de mí está consciente de que jamás lograré que Héctor me ame. He hecho hasta lo imposible por borrar sus recuerdos del pasado y ganarme su amor, pero nada ha dado resultado. Me siento devastada.

El problema, señora Moro, es que no sé cómo dar un paso al costado, siento que no lo podré resistir y temo que si lo dejo y luego me arrepiento, él no me vuelva a dar una oportunidad. Ayúdeme, ¿qué hago?

OJO AL CONSEJO

Querida Diana, el temor que sientes es normal, pero es momento de ser valiente y alejarte de esa persona, por mucho dolor que te cause. Será peor que sigas en una relación que solo te lastima y no te corresponde. Afortunadamente, eres consciente de que mereces más. Te aconsejo que busques ayuda profesional para superar esta ruptura. Todo saldrá bien.