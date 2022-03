Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Juan (32, Pueblo Libre). Doctora Moro, le escribo porque necesito saber qué palabras utilizar para decirle a mi actual pareja que no soporto su mal aliento. Yo amo a Luciana, es una mujer con demasiadas cosas buenas, sin embargo, su aliento me está volviendo loco porque huele muy mal. No exagero, pero cada vez que habla parece que se tirara una ventosidad.

Quizás se está preguntando si cuando conocí a mi novia, ella ya emanaba ese olor de su boca. La respuesta es sí, no obstante, pensé que lograría algún cambio. En los seis meses que llevamos juntos, me he creado cada mentira para mejorar este aspecto.

Espero que no se burle de mí, señora Moro, pero he inventado cada cosa para que el aliento de mi novia mejore y todo ha sido en vano. Pago una profilaxis mensual, pero le dije a Luci que me gané ese beneficio en un concurso.

También le mentí con que, en ese mismo sorteo, me regalaron productos de higiene dental por un año. Así que cada cierto tiempo le llevo cepillos nuevos, enjuagues y más.

Asimismo, siempre le pido que vaya al médico para ver si su hígado está bien o, quizás, esté sufriendo de diabetes, pero al final sale que todo está muy bien.

Me sorprende que, hasta el momento, mi pareja no se haya percatado del tema de su aliento.

En los últimos días, he inventado excusas para no verla. Admiro muchas cosas de ella, pero el aliento me parece algo importante y no sé cómo lidiar con esto.

¿Qué hago, doctora? No quiero hacerla sentir mal.

Ojo al consejo

Estimado Juan, puedo ver que sientes un gran amor por Luciana, sin embargo, en una relación la sinceridad debe primar.

Con sutileza, dile que te preocupa el tema de su aliento, porque los males olores son signo de alguna enfermedad. En caso de que Luciana se enoje o se ofenda, no es tu culpa, solo quieres lo mejor para ella y, a la vez, tu comodidad.