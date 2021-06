Magaly Moro

Roxana (41, Surco). Doctora, no puedo más con el dolor que siento al ver a mi expareja al lado de una nueva mujer. Hugo era el hombre de mi vida, estuvimos juntos por 12 años y no puedo creer que ahora se entregue a los brazos de otra. Lo que más me afecta es que terminamos nuestra relación hace tan solo 6 meses.

Yo apenas he dejado de llorar su ausencia y, de pronto, recibo varios mensajes de mis amigos que me informan que Hugo había compartido una foto en sus redes sociales en la que aparece acompañado de una guapa joven. Lo que me rompió el corazón en mil pedazos fue la descripción que acompañaba esta imagen: “Junto a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida”.

Doctora, nunca me había dado un ataque de ansiedad, pero en ese momento la tuve. Sentí que me faltaba el aire. Me puse a pensar que mientras yo me quedaba dormida con lágrimas en los ojos, Hugo ya estaba en salidas y disfrutando su vida de soltero. No entiendo cómo tantos años de amor pudieron irse al tacho tan fácilmente. Fueron 12 años.

Además de esta traición, ahora soy la comidilla de nuestros amigos. Incluso, no faltó quien no tuvo reparos en decirme: “Qué rápido te olvidaron, Roxanita”. He recibido más de un comentario de ese tipo, que lo único que ocasionan en mí es que me deprima aún más.

Señora Moro, acepto que fui una mujer celosa y absorbente, pero los dos nos equivocamos. No merezco este trato. Ayúdeme, ¿cómo supero esta etapa de mi vida?

Estimada Roxana, es natural que sientas ese dolor y decepción, pero es momento de mostrar tu fortaleza.

Queda claro que Hugo ya está rehaciendo su vida, y aunque eso te genere mucho dolor, te toca hacer lo mismo. No busques una pareja, pero debes sanar tus heridas y el tiempo te ayudará. Suerte.