Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Claudia (23 años, Cercado de Lima) Señora Magaly, ¿sería tonto terminar con mi chico porque escribe terriblemente mal? Necesito de sus consejos porque estoy a punto de hacerlo.

Rafael y yo nos hicimos enamorados el año pasado; él era el carismático joven que atendía en la cafetería a dos cuadras de mi casa. Puesto que trabajaba muy cerca, nos veíamos todos los días y hasta hubo un tiempo en el que se quedaba a dormir en mi departamento. Prácticamente vivía conmigo hasta que llegó la segunda cuarentena.

Lamentablemente, el encierro lo dejó sin trabajo y ya no podía visitarme como antes, ya que Rafa vive por La Molina y eso nos queda muy lejos. Pero como yo estaba tan enamorada, le dije que nuestra relación tendría que ser a distancia hasta que las cosas mejoraran. Gravísimo error, doctora.

Fue así que me di cuenta que Rafael escribe como si jamás hubiese pisado la escuela. “Te amo prinsesa”, me dijo por chat el primer día que pasamos sin vernos. No le dije nada para no incomodarlo, pero luego siguió mandándome cosas como “mi bebe ermosa”, “ya quiero berte”, “me enamorastes desde el comienso”.

Doctora, ¿se da cuenta que no son errores, sino horrores ortográficos? Lo peor de todo es que no ha captado mis indirectas y sigue escribiendo de esa manera, como si no tuviera vergüenza.

Señora Magaly, siento que todo el encanto de Rafa se esfumó y ya no me atrae como antes. ¿Estaría mal terminar con él?

Ojo al consejo

Estimada Claudia, creo que estás siendo muy dura con Rafael. Quizás él no tuvo la posibilidad de ir al colegio y por eso le cuesta escribir correctamente. Si de verdad lo amas como me dices, sé sincera y ayúdalo a superarse.

Si Rafael hace caso omiso a esto o simplemente no le importa, entonces termina esa relación. Ten mucha paciencia. Suerte.