Martha (25 años, Villa El Salvador). Doctora Magaly, estoy muy decepcionada de mi enamorado. Tenemos tres años de relación y siempre hemos celebrado juntos San Valentín. Él sabe que esa fecha es muy importante para mí porque desde niña veía como a mi hermana mayor le llegaban los regalos de sus parejas y yo siempre soñé con que eso me pasara también a mí. Los años anteriores no había tenido problemas con Eduardo; sin embargo, este fin de semana me falló.

Doctora, a pesar de estar en cuarentena, yo me las ingenié para que le pueda llegar su regalo hasta la puerta de su casa. Tuve que pagarle el doble al chico de Rappi para que llegue justo a la hora que se despertaba. Las coordinaciones fueron intensas, pero se logró. Obviamente mi enamorado se emocionó y me dijo: “cariño, pensé que por ser cuarentena no íbamos a tener este tipo de gestos”. Yo le respondí que lo hice sin esperar nada a cambio. Por supuesto que era mentira.

Pasaron las horas y yo esperé que él reaccionara y se diera cuenta de que mis palabras no eran ciertas. Deseaba un regalo con todas mis fuerzas. Acabó el 14 de febrero y nunca me llegó nada. Lo peor de todo es que el muy fresco me seguía escribiendo al WhatsApp.

Le mandé varias publicaciones de los regalos de mis amigas, pero ni caso me hizo. No puedo creer que haya sido tan tonto para no darse cuenta. Estoy muy resentida y no sé qué hacer, hasta he pensado en terminarle, ¿estará bien?, ¿qué me aconseja, señora Magaly?

Ojo al consejo

Martha, supongo que el detalle es importante para ti; sin embargo, no puede ser más relevante que los sentimientos. Por otro lado, ninguna persona es adivina; si tú querías que tu pareja te regale algo, debiste decírselo. La comunicación también es clave para evitar este tipo de situaciones. No obstante, no es tarde, conversen y expresa tu malestar. Suerte.