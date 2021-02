Magaly Moro

Margot (39, Miraflores). Señora Moro, no puedo más con este encierro, en especial si estoy acompañada de mi esposo Alfredo. Nosotros tenemos medio año de casados; tras el primer confinamiento decidimos unir nuestras vidas porque la distancia estuvo a punto de separarnos. Sin embargo, fue muy mala idea.

Doctora, nosotros nos casamos muy rápido. Comprenderá que ambos estábamos próximos a cumplir 40 y, en cierto modo, ya nos sentíamos solterones. Nuestra relación inició cuatro meses antes de que la pandemia llegara a nuestro país. Como era de esperarse, en ese tiempo de enamoramiento, todo marchó de maravilla: conocíamos diferentes restaurantes, viajábamos mucho, practicábamos deporte y los domingos los pasábamos o en su casa o en la mía. Esos buenos momentos nos cegaron y creímos que éramos el uno para el otro.

En el primer confinamiento teníamos diferencias, nada grave, sobre todo nos extrañábamos mucho. A raíz de ello, Alfredo me propuso casarnos. Mi pareja se vino a vivir conmigo, ya que mi departamento es propio. El asunto es que ha sido muy incómoda la convivencia, parecemos dos extraños, a veces nos quedamos sin tema de conversación. En las noches, cada quien se la pasa en su celular. Intentamos entrar en confianza, pero no podemos.

Los dos hemos vivido solos mucho tiempo y creo que eso nos está pasando factura. Doctora, no me gusta vivir con él y creo que Alfredo tampoco está feliz. No nos podemos separar, seríamos el hazmerreír. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querida Margot, no te apresures en tomar una decisión de la cual también te podrías arrepentir.

Lo que te recomiendo es conversar con Alfredo y decirle que algo no está funcionando. Si lo analizas con la cabeza fría, sus problemas no son mayores, así que podrían solucionarse.

La ayuda de algún especialista podría salvar su matrimonio. Suerte.