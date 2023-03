Magaly Moro

Edson (45 años, Carabayllo). Doctora Magaly, soy un taxista cajamarquino que vive en Lima desde hace muchos años; sin embargo, no he dejado de lado mis costumbres, entre ellas escuchar mis cumbias sanjuaneras.

Como me encanta escuchar esta música suelo ir con mis amigos a bailar a los conciertos de las orquestas como Corazón Serrano.

Fue justamente en una de las presentaciones de este grupo musical que conocí a María. Ella es una comerciante que vive en Puente Piedra, pero es de Piura.

La primera vez que nos vimos conversamos un montón mientras bailábamos al ritmo de “Alitas quebradas”. Allí intercambiamos números de teléfono y acordamos vernos en otros conciertos de la orquesta. Ya son varias veces las que nos hemos encontrado, en la última ocasión incluso nos dimos un beso. María es una mujer linda, emprendedora, cariñosa, alegre y valiente. Tiene una hija a la que ha sacado adelante con mucho esfuerzo. La admiro muchísimo. Creo que me he enamorado de ella y siento que me corresponde; sin embargo, le tengo miedo al compromiso. No quiero volver a experimentar el fracaso.

Resulta que soy un hombre divorciado, con dos hijos jóvenes. La separación de mi esposa, con quien estuve casado 15 años, fue muy dolorosa. No quiero volver a sufrir.

Estoy confundido, no sé qué hacer. Señora Moro, necesito que me aconseje, por favor. ¿Cree que una futura relación amorosa con María funcione?

OJO al consejo

Estimado Edson, entiendo tu confusión y miedo. Considero que definitivamente debes darte una nueva oportunidad en el amor. Nada ni nadie te puede asegurar que una futura relación con María será para siempre, pero ambos pueden procurar que así sea. Con amor, respeto, empatía y comunicación pueden estar juntos mucho tiempo. Inténtalo. Suerte.