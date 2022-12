Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Roxana (38 años, Comas). Doctora Moro, me pasa algo muy raro con mi actual saliente y recurro a usted porque, le juro, me da mucha vergüenza hablarlo con mis amigas, sé que se burlarían de mí. El dilema que vivo es que Rodo nunca me dice que estoy bonita, lo único que sabe resaltar de mí es mi cuerpo.

Para serle sincera, yo no le había prestado tanta atención a este detalle hasta que una prima me dijo: “Roxy, ¿ese chico nunca te dice que estás guapa?, ¿solo habla de tu trasero?” . Recién, en ese momento, pensé, “es cierto, él nunca tiene ni un halago o piropo para mí”.

A partir de ahí, solo pensaba en eso. Entonces, en las próximas salidas, me arreglaba bastante con el único fin de que, aunque sea por una vez, Rodo me dijera que estaba bonita. Eso nunca ocurrió.

En cambio, como también estaba yendo al gym, mi saliente sí repetía como un loro que me estaba creciendo el derrier, que le encantaba mi cintura y mi abdomen marcado. Lo más triste es que un día lo fui a ver con ropa holgada y se enojó. “ ¿Por qué no usaste esas leggins apretadas que te hacen ver muy rica? Se te ve rara vestida así” , expresó.

No sé si estoy exagerando, pero me duele pensar que no le parezco atractiva y que solo está conmigo por mi cuerpo. Esta situación me ha generado demasiada inseguridad y no sé si debo hablarlo con él o seguir callándolo. Doctora, ¿qué hago?

OJO AL DATO

Querida Roxana, es natural que te sientas insegura ante esta situación. Yo opino que deberías conversarlo con Rodo para saber qué piensa al respecto. Con su respuesta, podrás identificar si él te valora por lo que eres o por cómo te ves.

Por otro lado, es importante que tengas presente que una persona no puede decir cómo vestirte o qué hacer. Suerte.