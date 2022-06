Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Blanca (28 años, San Juan de Miraflores). Doctora Magaly, me encuentro desesperada. Desde que inició este año, mi esposo Jaime se niega a quitarse esa horrible barba en su rostro.

Hemos sido pareja desde hace varios años y siempre se ha mantenido bien afeitado, ordenado y pulcro. Precisamente esas eran algunas de las características de su persona que me encantaban.

Sin embargo, ya van seis meses que tiene una barba mal crecida y deforme en su cara. Pensé que simplemente no se rasuraba por falta de tiempo o porque se le olvidaba, pero me ha dicho que ahora quiere tener ese nuevo look.

Lo peor de todo es que no sé cómo decirle que su aspecto actual me desagrada totalmente. No me parece atractivo. Incluso, cuando me da besos lo único que siento es lo áspero de su piel. Le juro que eso me estresa y hasta, en ocasiones, me da náuseas.

Jaime, por su parte, está más que contento. Me enseña todo el tiempo fotos de cantantes o actores famosos a los que piensa que se parece. Ante tantas preguntas, yo solo asiento con la cabeza y opto por responder: “sí, amorcito”, aunque no sea para nada real. No me gusta estar mintiendo.

Por esta situación es que hoy le escribo, quiero que por favor me dé un consejo. ¿Qué debería hacer?

He pensado en yo misma afeitarlo de a pocos mientras duerme, pero también siento que sería una malcriadez de mi parte hacerlo sin su consentimiento.

Necesito que me oriente en este problemita.





Ojo al consejo

Blanca, te aconsejo que seas muy sincera con tu esposo. Si no te agrada su nueva barba, díselo de frente con palabras suaves y sin ánimos de criticarlo. No recurras a las indirectas, pues puede causar malos entendidos. Por otro lado, si él insiste en que le gusta, entonces a ti te toca apoyarlo y respetar su decisión. Una barba no cambia quien es en realidad. Suerte.