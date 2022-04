Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Alondra (27 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Moro, me siento muy avergonzada por contar este problemita tan íntimo, pero ya no puedo ocultarlo. Siento que en cualquier momento se cae mi mentira y no sé qué va a pasar con mi relación.

Le comento que estoy con Manuel, a quien conocí en un bar hace seis meses. Él es un chico muy encantador y tierno. Desde la primera vez que cruzamos palabras se mostró respetuoso conmigo. Lamentablemente, en una de nuestras primeras citas yo solté una mentira que ahora es insostenible.

Estábamos hablando de nuestra vida sexual y entre comentarios yo dije: “bueno, yo no soy una experta en la materia”. Haciendo referencia a que no había intimado con muchos hombres, pero Manuel entendió que aún era virgen. “Asumo que estás esperando al indicado y eso es respetable”, replicó. Me puse demasiado nerviosa y solo atiné a decir que sí.

Desde entonces, busca no tener besos candentes conmigo porque dice que eso desencadenaría que le dé ganas de tener sexo y prefiere respetar mi decisión. Realmente me da tanta pena ver el esfuerzo que hace por controlarse, sé que debería ser sincera y contarle que ya he tenido relaciones sexuales con otros hombres, pero tengo miedo a que termine con lo nuestro por mentirosa.

En muchas oportunidades he intentado contarle la verdad porque quiero vivir esa experiencia sexual con él, pero Manu siempre me cambia de tema y me mira de una forma tierna como si fuera inexperta. ¿Qué hago?

OJO A CONSEJO

Querida Alondra, el que seas o no virgen no te hace mejor persona. Eso no tendría porqué cambiar tu relación. Sin embargo, tú decidiste mentirle y ese fue tu error. Lo mejor será que seas 100% sincera con Manuel.

Búscalo y, en un lugar tranquilo, cuéntale la verdad. Es probable que se enoje o se sienta mal por tu mentira, pero si te quiere sabrá comprender.