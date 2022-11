Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Manuel (26 años, Barranco). Hola doctora Moro, le escribo porque confío en su sabiduría. Le cuento que estoy en un gran dilema.

Hace, exactamente, dos años que empecé una relación con Marisol, una atractiva señorita de 25 años que se dedica a la arquitectura. Tiene buenos modales y grandes valores, cualidades que me enamoraron desde el día uno.Debo confesar que cuando le pedí que sea mi pareja estaba muy emocionado, pues mi última relación había terminado mal y sentía que con ella las cosas serían más fáciles.

Desde entonces hemos tenido un romance tranquilo; sin embargo, el problema con Marisol es que es muy religiosa y tradicional, al igual que su familia. Precisamente por eso, desde hace unos tres meses, me viene pidiendo que formalicemos nuestra relación ante los ojos de su Dios.

He tratado de hacerme el que no le entiendo, pero creo que no voy a poder sostener más que no me quiero casar con ella. Doctora, no es porque no la ame, todo lo contrario, la amo más que a mi vida. El asunto detrás de todo esto es que no creo en el matrimonio, ni en Dios, porque soy ateo. Para mí esas cosas religiosas me parecen tontas e innecesarias.

Ella sabe que yo no soy creyente y no entiendo por qué insiste en que nos casemos. Siento que podemos vivir muy bien así nomás. Necesito que me ayude, para saber cómo resolver este asunto. ¿Qué hago? Quedo atento.

OJO AL DATO

Querido Manuel, es necesario que se sienten a conversar sobre los deseos de cada uno y llegar a acuerdos. Mientras más aplaces este tema, más se agravará la situación. Son personas adultas y todo se puede arreglar con el diálogo. Sé que lograrán manejar su relación teniendo posturas diferentes. Si existe un amor puro y sincero, encontrarán la forma.