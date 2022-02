Magaly Moro

Jimena (26 años, San Martín de Porres). Doctora Magaly, estoy decepcionada de mi enamorado Sebastián porque me ha mostrado un comportamiento infantil en las últimas semanas. Esto me ha dejado sorprendida, debido a que siempre lo percibí como un hombre maduro.

Sucede que hace casi dos semanas me dijo: “amor, qué te parece si nos divertimos un poco y en febrero jugamos de nuevo carnavales, así como lo hacíamos antes. Ya estoy harto de esta pandemia que nos impide seguir normalmente con nuestras vidas”.

Lo que me pidió me pareció absurdo porque, efectivamente, seguimos en pandemia por el COVID-19 y jugar carnavales implica gastar agua innecesariamente.

No obstante, resulta que el pasado domingo 30 de enero lo descubrí llenando globos para tirarlos a la gente que pasaba por la calle frente a su condominio. Le reclamé su comportamiento, pero él solo me respondió: “no va a pasar nada, tranquila, solo son unos cuantos globos y las personas que pasen no se darán cuenta quién los está tirando”.

Me llené de cólera al escucharlo y, en seguida, me puse a pinchar los globos. Sebastián se enojó al ver lo que hacía y me gritó: “deja eso, vete, no molestes”.

No soporté más y me fui de su departamento. Desde ese día no le hablo, aunque él ha intentado comunicarse conmigo. Lo bloqueé de todas mis redes sociales y no he respondido sus mensajes ni llamadas. Mi enamorado es un inmaduro. No sé si valga la pena seguir en esta relación, su comportamiento de niño me ha desilusionado. ¿Qué opina?

Ojo al consejo

Estimada Jimena, entiendo tu malestar. Te aconsejo que hables con tu enamorado y le digas tu parecer sobre su comportamiento. Efectivamente, fue infantil el querer jugar carnavales. Tal vez está intentando comunicarse contigo porque ya reflexionó sobre su actitud, pero esto solo lo sabrás si accedes a conversar con él. Dale una oportunidad. Mucha suerte.