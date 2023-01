Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Rolando (41, Lince). Hola, doctora, le escribo estas líneas bastante confundido con la conducta de Silvana, mi novia. Tras 5 años de relación, hace 6 meses decidimos convivir y, al principio, todo entre nosotros era increíble. No obstante, últimamente las cosas han cambiado y todo por culpa de las plantas de mi pareja.

Yo siempre he creído que pasar buenos ratos junto a flores es un acto de amor puro e, incluso, su gusto por la jardinería fue una de las cosas que más me atrajo de ella porque leí que, según una investigación, las mujeres que aman cuidar y tener plantas en casa son más felices y creativas.

Sin embargo, he descubierto que Silvi está obsesionada por sus plantas, por ello, he llegado a sentir que las quiere más que a mí. Quizás suene absurdo, pero, le juro doctora, no exagero.

Toda esta situación se evidenció cuando, por un descuido, dejé que se murieran sus plantas cuando Silvia hizo un viaje por trabajo. Ella me dejó una larga lista de indicaciones sobre los cuidados de cada una de las especies que tiene, yo me esmeré demasiado en cumplir todo al pie de la letra, pero, no soy un experto, así que algunas se marchitaron.

Esto hizo que se enojara demasiado, me dejó de hablar varios días y ahora le dedica mucho tiempo y dinero a sus plantas. A mí me tiene en el olvido. ¿Qué hago? Me da vergüenza confesarle que me siento desplazado por sus plantas.

Ojo al consejo

Estimado Rolando, si te sientes desplazado en tu relación, tienes que hablarlo con Silvia. Elige las palabras adecuadas para comentarle que te gustaría pasar más tiempo con ella. Además, hazle hincapié en que tú la quieres mucho y que jamás harías algo para lastimarla como, por ejemplo, dejar que se mueran sus plantas. La comunicación es clave en una relación. Suerte.