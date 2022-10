Magaly Moro

Elizabeth (31 años, Ate Vitarte). Querida doctora Moro, soy una fiel seguidora de este espacio y agradezco desde ya su atención con mi historia.

Hace un par de años que llevo una relación con Edson, un apuesto caballero de 38 años que conocí por amigas en común. Él conquistó mi corazón sin darme cuenta y, de a pocos y entre bromas, se ganó mi confianza. Realmente, en todo este tiempo, me ha hecho la mujer más feliz del mundo. Nunca pensé que se podía amar así de bonito y, sobre todo, sano.

A pesar de comenzar nuestro romance en pandemia, hemos viajado muchísimo ya que él siempre ha buscado la forma de pasar tiempo conmigo.

Desde hace unas semanas, Edson me está pidiendo pasar más tiempo juntos y eso a mí se me dificulta porque mi maestría junto con el trabajo me consumen. Se lo he contado así, y a él se le ha ocurrido que vivamos juntos. “Gordita linda, ven, múdate conmigo. Vivo solo y nada me haría más feliz que despertar a tu lado. Además, así podríamos tener más tiempo juntitos”, me repite todo el tiempo.

Ay, doctora, a mí me encantaría y tengo el sustento económico como para vivir a medias con mi Edson. Sin embargo, no estoy lista emocionalmente para dejar a mis papás. Soy la última de los hijos y siento que es mi responsabilidad cuidarlos hasta el final.

Estoy dividida, quiero irme con mi pareja, pero creo que no estoy tan preparada. Necesito su ayuda, ¿qué hago?

Ojo al consejo

Estimada Elizabeth, si aún no te sientes lista para dar ese paso, no te sientas mal. Tranquila. Estoy segura que tu pareja entenderá y esperará. Eso sí, no decidas lo que quieres para tu vida en base a otros, en este caso tus padres. No porque seas la última tienes que cargar con el peso de estar para siempre con ellos. También tienes derecho de formar tu hogar. Piénsalo. Mucha suerte.